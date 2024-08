Filiale in Bad Godesberg So gehen Kunden mit der Schließung ihrer Reinigung um

Rund zehn Jahre lang brachte Peter Römmler seine Kleidung in eine Reinigung an der Koblenzer Straße. Der Service war gut, die Mitarbeiterin freundlich. Am 1. Januar wurde der Betrieb dann allerdings von einem Frankfurter Textilreinigungsunternehmen übernommen, das Filialen in ganz Deutschland betreibt. Auf seiner Homepage stellt sich der neue Eigentümer als „zuverlässiger Partner“ vor, der „professionelle Reinigungsdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden“ anbietet. Für Römmler hören sich diese Versprechen jedoch wie blanker Hohn an. Denn das Geschäft ist mittlerweile nicht nur ohne Vorankündigung dicht, sondern viele Godesberger versuchen seit Wochen offenbar vergeblich, ihre abgegebene Kleidung zurückzubekommen.