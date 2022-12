Sportangebot in Bad Godesberg : Rigal`sche Wiese soll Fitnessgeräte erhalten

Die Rigal´sche Wiese soll zum Fitnessgelände werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Die Stadt Bonn plant nahe der Stadthalle die Einrichtung einer modernen Outdoor-Sportstätte für jedermann. Das Thema geht in die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg.

Die Stadt will die Rigal`sche Wiese zu einer modernen Sportstätte für die Öffentlichkeit machen. Für diese Outdoor-Finessanlage sollen angrenzend an den vorhandenen Kletterturm und das Volleyballfeld neue Sportgeräte aufgestellt werden. Das Sport- und Bäderamt wird dafür in die nächste Bezirksvertretungssitzung am 18. Januar einen Beschlussantrag einbringen.

Wie berichtet, eröffnete Oberbürgermeisterin Katja Dörner erst im November mit dem Sport- und Bäderamt sowie dem Bürgerverein Heiderhof einen Bewegungsparcours im Grüngürtel des Höhenortsteils. Das Konzept war hier besonders auf ältere Menschen zugeschnitten. Genutzt wird die Fläche seither auch von Aktiven jüngerer Generationen.

Sport und Fitness Eine neue Skateanlage ist in Planung Das Engagement zweier junger Skater für einen Neuanfang der geschlossenen Skateanlage auf der Rigal´schen Wiese hat sich, wie berichtet, ausgezahlt. Die Verwaltung wird die beliebte Anlage, deren Elemente aus dem Jahr 2005 inzwischen große Schäden aufweisen, neu konzipieren. Im Rahmen annehmbarer Kosten sei sie nicht mehr zu sanieren gewesen, teilte die Verwaltung der Bezirksvertretung im Oktober mit. Ausweichanlagen für Skater sind derzeit nur im Freizeitpark Rheinaue an der Ludwig-Erhard-Allee und am Beueler Landgrabenweg zu finden. ham

Geräte mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen

Das Angebot auf der Rigal`schen Wiese soll sich an eine breite Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen bis zu Erwachsenen richten. Geräte mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen sollen alle Altersgruppen von Anfängern bis zu trainierten Sportlern ansprechen. Dieses Outdoor-Fitness-Angebot stelle eine sinnvolle Erweiterung der bereits vorhandenen Sportflächen dar, formuliert die Verwaltung. Auf der Rigal`schen Wiese, an die sich die gleichnamige städtische Kindertagesstätte anschließt, warten derzeit ein Spiel- und ein Volleyballplatz sowie eine riesige Rasenfläche für Ballspiele auf Nutzer. Die Skateanlage soll demnächst erneuert werden (siehe Infokasten). Die Fläche beherbergt auch ein städtisches Spielhaus.

Das Sportamt hatte anfangs mit dem Stadtsportbund für ihr Gesamtkonzept zur Bewegungsförderung im öffentlichen Raum den Godesberger Kurpark im Blick gehabt. In Absprache mit der Bezirksvertretung prüften die beiden eine dortige Errichtung der Outdoor-Sportstätte. „Aufgrund des hohen Baumbestandes und des jährlich stattfindenden Sommerfestes sind die Möglichkeiten einer neuen Fitness-Anlage im Kurpark jedoch sehr eingeschränkt“, war das Ergebnis.

Kletterturm und Volleyballfeld sind schon dort

In Absprache mit dem Amt für Umwelt und Stadtgrün, der Godesberger Bezirksverwaltungsstelle und der unteren Denkmalbehörde sei der Standort im Kurpark zwar grundsätzlich möglich. Aber neben den Tennisplätzen des Godesberger Tennis-Klubs Grün Weiss und der Koblenzer Straße sei die Fläche nur sehr klein.

Im Kurpark hätte deshalb nur eine geringe Anzahl an Fitness-Geräten installiert werden können, folgert die Verwaltung. Die Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr sei zwar auch hier sehr gut, die Parkmöglichkeiten allerdings sehr begrenzt, und es stünden keine Behindertenparkplätze zur Verfügung. Alles das seien Punkte gewesen, weshalb als Alternativstandort die Rigal`sche Wiese geprüft worden sei. Hier würde angrenzend an den Kletterturm und das Volleyballfeld eine deutlich größere Outdoor-Fitness-Anlage mit vielen Geräten Platz haben, ermittelte die Verwaltung.

Kraft und Ausdauer werden gefördert

Installiert werden könnte hier ohne Problem eine inklusive Calisthenics-Anlage, die mit Stangen in verschiedener Höhe und Position zahlreiche Übungsmöglichkeiten mit vielfältigen Variationen bietet. Auch weitere Sportgeräte zum Trainieren von Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination könnten am Standort Rigal`sche Wiese aufgebaut werden. Die Verwaltung sieht zudem die Möglichkeit, zum besonderen Fallschutz einen fugenlosen sogenannten EPDM-Belag anzuschaffen, sodass eine barrierefreie Nutzung der Anlage sichergestellt werden könne.

Geräte wie beispielsweise ein Rolli-Bodentrampolin und ein Slackline-Trainingsgerät könnten die Anlage um spielerische Komponenten ergänzen, so die Stadt. Da die Rigal’sche Wiese zukünftig auch als Veranstaltungsfläche genutzt werden soll, werde die Umgestaltung der Fläche in enger Abstimmung mit der Veranstaltungskoordination und der Bezirksverwaltungsstelle erfolgen. Für den Standort sprächen zudem die gute Anbindung an Bus und Bahn, die zahlreichen kostenlosen Parkmöglichkeiten und die Behindertenparkplätze. Aus Sicht der Sportentwicklungsplanung sei die Rigal`sche Wiese also als Standort attraktiver und sinnvoller als der Kurpark, für die man sich die Hinterlegung einer Sportbox mit Geräten im Rahmen des Angebots „Sport im Park" vorstellen könne.

Land fördert das Projekt finanziell