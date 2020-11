Heisterbachstraße : Feuerwehreinsatz in Rüngsdorf nach Rauchentwicklung

Feuerwehreinsatz in Rüngsdorf nach Rauchentwicklung

Rüngsdorf Wegen Rauchentwicklung aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses in Rüngsdorf ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag ausgerückt.

Wie die Feuerwehr am Samstagabend mitteilt, sei sie am späten Nachmittag telefonisch über eine Rauchentwicklung aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Rüngsdorfer Heisterbachstraße informiert worden. Bei Eintreffen der ersten Löscheinheit habe sie jedoch keinen Rauch entdecken können. Bei der Erkundung des Wohnhauses sei allerdings aufgefallen, dass der Ofen gerade frisch befeuert worden war.