Noch nie so viele Taufen wie jetzt Russisch-orthodoxen Gemeinde in Bad Godesberg wächst

In Bonns Russisch-Orthodoxer Mariä-Schutz-Gemeinde um Pfarrer Eugen Theodor laufen gerade die Ostervorbereitungen für Anfang Mai. Denn das Fest der Auferstehung Jesu wird in der Ostkirche nach einem anderen Kirchenkalender als in den katholischen und evangelischen Schwesterkirchen datiert. Am Ostersamstag, 4. Mai, lädt man in der orthodoxen Heiligen Elena Kirche, der vormals evangelischen Marienforster Kirche, ab 23.30 Uhr zum großen Nachtgebet und am Sonntag, 5. Mai, ab 9 Uhr zur göttlichen Osterliturgie und danach zum Segen der Osterspeisen in die Kirche Am Draitschbuch 2a ein.