Veranstaltung in der Stadthalle : Sammler lassen in Bad Godesberg Wert ihrer Briefmarken schätzen

Berufsphilatelist Benjamin Voigt (r.) sichtet in der Stadthalle Bad Godesberg ein Album von Sammler Jan Ulrich Clauss. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Der Verein Briefmarkenfreunde Bonn hat am Wochenende in die Stadthalle von Bad Godesberg eingeladen. Dort konnten Sammler auch den Wert ihrer Marken schätzen lassen. Für eine Besucherin hatte der Experte allerdings eine schlechte Nachricht.



Von Petra Reuter

Am Wochenende hatte der Verein Briefmarkenfreunde Bonn zum Briefmarkengroßtauschtag eingeladen. Für rund 40 Tauschwillige hatte der Organisator Hans Müller zusammen mit einigen Helfern Tische für die Sammler in der Stadthalle aufgebaut. Als Highlight bot der Verein eine kostenlose Schätzung von Privatsammlungen durch den Berufsphilatelisten Benjamin Voigt an.

Die Frage „England oder Spanien?“ galt in der Stadthalle nicht etwa dem letzten Urlaubsziel, sondern der Herkunft bestimmter Briefmarken, die einem Besucher für seine Europasammlung noch fehlten. Andere suchten Marken aus bestimmten Epochen oder ganz besondere Stücke, nämlich überdruckte Briefmarken. „Das hat man beispielsweise in Kriegen nach der Eroberung bestimmter Gebiete gemacht“, erklärte Voigt, der zugleich der Vorsitzende des aus den drei Bonner Sammlerzusammenschlüssen zusammengefassten Vereins ist. Um Papier und Zeit für die Produktion zu sparen, überdruckten sie einfach gleich vollständige Briefmarkenbögen des Besiegten mit eigenen Motiven und Werten.

Um solche Details oder gar Fälschungen korrekt zu erkennen und einschätzen zu können, braucht man viel Erfahrung und muss vor allem schon einmal echte Exem­plare gesehen haben, so Voigt. Mit Pinzette und UV-Mikroskop rückt er manchen Exemplaren zu Leibe, um ihre Geheimnisse zu lüften. „Bei dem Wert einiger Marken wird es für Fälscher teilweise interessant“, sagte der 32-Jährige.

Mit seiner Ausstattung und der beim Auktionshaus Reinhard Fischer gesammelten beruflichen Erfahrung kommt er solchen Fälschungen trotzdem auf die Schliche. „Eine abweichende Farbverwendung oder bestimmte Pigmentierungseigenschaften zum Beispiel“, zählte Voigt die Merkmale auf, die ihm verraten, was echt ist und was nicht.

Die Einschätzung der meisten Sammlungen sei aber mit bloßem Auge problemlos, so der Berufsphi­latelist. Einer Dame mit der Briefmarkensammlung ihres verstorbenen Mannes musste er leider mitteilen, dass das Album maximal 15 Euro wert ist. In seiner Laufbahn sind ihm aber auch schon Einzelstücke untergekommen, deren Auktionswert bei 10.000 Euro liegt. „Das ist ganz unterschiedlich“, so Voigt.

Gut und teuer ist, was möglichst gut erhalten ist, zugleich nicht mehr häufig vorkommt oder schon ursprünglich in limitierter Kleinauflage gedruckt wurde. Während Müller vor allem mit Sammlerleidenschaft am Werk ist, bedeutet manche Marke für seinen Besitzer einen tiefgehenden Blick in die Vergangenheit.

„Sie werden hier viele Menschen treffen, die über ein profundes geschichtliches Wissen verfügen und für die die Bedeutung der Marke wichtiger ist als die Vollständigkeit ihrer Sammlung“, berichtete eine Teilnehmerin. Hier gebe es Tische, auf denen die gesamte europäische Geschichte in Form von Briefmarken versammelt sei, war sie sich mit Voigt einig.

Die wertvollste Briefmarke der Welt sei im Übrigen nicht mehr die Blaue Mauritius, so Müller. Die British Guiana aus dem Jahr 1856 wurde vor acht Jahren über das Auktionshaus Sotheby’s für 1,8 Millionen Euro versteigert. Bei der Marke handelt es sich um den einzigen bekannten Fehldruck einer 1-Cent-Marke, die sich in der Hauptsache durch ihre gelbe Farbe von den korrekt grün gedruckten Exemplaren absetzt. Für Einbrecher oder ähnliche Gesellen seien gute Sammlungen allerdings - ebenso wenig wie Münzsammlungen – eine gute Beute, informierte Müller. In der Regel seien wertvolle Stücke in der Szene so bekannt, dass jeglicher Verkaufsversuch in den meisten Fällen zum Dieb führen würde.