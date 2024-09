Bad Godesberger sind gefragt So geht es mit der Sanierung der Godesburg weiter

Schon die Jodesberger Junge haben in ihrem Lied „Ons Heimat is Bad Jodesberg“ das ausgedrückt, was wohl viele Bad Godesberger denken. Die Kölner haben ihren Dom – aber wir, wir haben unsere Godesburg. 1210 wurde ihr Grundstein gelegt, der Bau begann. 1583 im Truchsessischen Krieg zerstört, erhob sich – bis auf wenige Mauerreste – nur noch der Bergfried über dem heutigen Bonner Stadtbezirk. Er trotzte zwar vielen Widrigkeiten, nun aber ist er in die Jahre gekommen.