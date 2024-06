Einblick in den Berufsalltag Schüler mit Bill Mockridge beim Zahnarzt

Zahnabdrücke machen, Zähne polieren oder auch Füllungen anrühren – in einer Zahnarztpraxis gibt es immer viel zu tun. Das haben die drei Achtklässler Angelina, Tatyana und Viet Duc von der Karl-Simrock-Schule bei einem praktischen Probetag in der Zahnarztpraxis „Zahn-Heil-Kunde“ in Bad Godesberg live miterlebt. Alleine waren sie dabei nicht: Schauspieler Bill Mockridge schaute in der Praxis vorbei und begleitete die Jugendlichen, und zwar aus einem besonderen Grund.