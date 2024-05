Einbruch in Einfamilienhaus Einbrecher verursachen hohen Sachschaden in Schweinheim

Am vergangenen Samstag (11. Mai) sind unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Venner Straße in Bad Godesberg-Schweinheim eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Einbrecher die Eingangstür sowie weitere Zwischentüren gewaltsam auf.