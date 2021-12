Künstlerin Seluna : Musikerin aus Bad Godesberg wirbt mit Weihnachtssong für Spendenaktion

Bad Godesberg Die Bad Godesberger Sängerin Seluna hat das Lied „Christmas Time“ geschrieben. Damit wirbt sie für eine Spendenaktion, um Kindern zu helfen.

„Ich weiß, dass es sehr schwer ist, nur über Streams oder Downloads Geld zu sammeln, aber letztlich zählt jeder noch so kleine Betrag“, sagt die 38-Jährige im GA-Interview. „Es geht darum, eine Welt zu erschaffen, in der Kinder nicht an Armut und Hunger leiden und in der sie mit Würde und Respekt behandelt werden. Gerade in der aktuellen Krise, in der Kinder mit am stärksten gelitten haben, ist diese Vision unendlich wertvoll.“