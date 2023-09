Neugestaltung der Bad Godesberer City So könnte der Theaterplatz in Zukunft aussehen

Wie berichtet, soll die Fußgängerzone zwischen Am Fronhof und Theaterplatz ein neues Gesicht bekommen. Grundlage für die Umgestaltung sind die Ideen des Berliner Büros „capattistaubach“, das sich gegen die Konkurrenz durchsetzte. Die Idee, vor dem Schauspielhaus einen neuen Platz, den Michaelsplatz, als zusätzliche (Veranstaltungs-)Fläche zu schaffen, scheint am Ankauf der Pavillons an Theaterplatz/Vilichgasse/Am Michaelshof zu scheitern. Diese müssten abgerissen werden, die Eigentümer sind aber aktuell nicht verkaufsbereit. Die Folge: Die Stadt plant erst einmal mit den Pavillons, allerdings so, „dass eine Erweiterung der Platzfläche im Bereich der Pavillons möglich sein wird“. Damit kommt dem Theaterplatz zumindest mittelfristig eine zentrale Rolle als Veranstaltungsort zu.