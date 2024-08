Individuelle Lösungen So kommen Kinder sicher zur Schule

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, in dieser Woche fängt wieder die Schule an – für etliche Bonner Erstklässler zum ersten Mal überhaupt. Doch nicht nur die Schulanfänger sind aufgeregt, sondern auch viele Eltern. Denn sie bewegt oftmals eine entscheidende Frage: Wie kommt mein Kind am sichersten in die Schule?