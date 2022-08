Bad Godesberg in Feierlaune : So laufen die Vorbereitungen für das Stadtfest

Bad Godesberg Vereine, Bands und die Bezirksverwaltungsstelle stehen in den Startlöchern für das Bad Godesberger Sommerfest an diesem Samstag. Vielfalt lautet da die Devise, samt buntem Programm.

An diesem Samstag wird der Stadtpark nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zum Treff- und Anziehungspunkt in Sachen Vielfalt und Engagement in Bad Godesberg: Das Sommerfest ist zurück, organisiert von der Bezirksverwaltungsstelle gemeinsam mit mehr als 60 Initiativen, Vereinen und Institutionen – von der Freiwilligen Feuerwehr bis zu den Briefmarkenfreunden, vom Imkerverein bis zur Europäischen Kommission. Am 20. August präsentieren sie sich an zahlreichen Ständen und auf zwei Bühnen.