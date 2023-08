Schwimmen in Bad Godesberg So sieht das neue Kurfürstenbad aus

So lang die Zeit, so holprig der Weg zu einem Neubau. Doch jetzt scheint ein Meilenstein geschafft: Die Vorplanungen für ein neues Kurfürstenbad sind abgeschlossen. Wie es aussehen wird, welches energetische Konzept dahinter steht, wann es eröffnet werden könnte, was mit dem Paul-Magar-Mosaik geschieht und was alles kosten soll – darüber informierte die Stadt am Mittwoch.