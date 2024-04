Rundgänge in Bad Godesberg So sollen Parkplätze in Rüngsdorf erhalten bleiben

Parkplätze und deren Erhalt sind ein Thema, das zu hitzigen Diskussionen führt. Sorgen sich die einen um die Konsequenzen für Bevölkerung und Wirtschaft, wenn weitere Parkflächen verloren gehen, befürworten die anderen deren Streichung. So auch in Rüngsdorf, wo es in der Vergangenheit bereits (städtische) Bestrebungen gab, die Anzahl der Parkplätze weiter zu verringern. Grund dafür ist die Umsetzung des Bonner Radentscheids. Laut diesem sollen Gehwege nach Möglichkeit 2,50 Meter, mindestens jedoch 1,50 Meter breit sein. Das aber funktioniert an einigen Stellen nur, wenn Parkplätze gestrichen werden – so in der Cäsarius- und der Heisterbachstraße, wo ihre Zahl nahezu halbiert werden sollte.