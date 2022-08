Vereine präsentieren sich : Bad Godesberg feiert wieder ein Sommerfest

Bad Godesberg Zwei Jahre lang konnte das traditionelle Sommerfest, das die Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg ausrichtet, aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Am 20. August 2022 ist es wieder soweit: Mehr als 60 Vereine und Institutionen werden sich an Ständen und auf Bühnen präsentieren.

Nach einer zweijährigen Zwangspause durch die Corona-Pandemie kann am Samstag, 20. August, wieder das Bad Godesberger Sommerfest im Kurpark stattfinden. Bezirksbürgermeister Christoph Jansen (CDU) freut sich in einem Grußwort des Veranstaltungsflyers, dass in diesem Jahr wieder gefeiert werden kann, denn der Stadtbezirk lebe vom Engagement seiner zahlreichen Vereine, Organisationen und Institutionen. Ausgerichtet wird das Fest von der Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg. „Das Vereinsleben wiederum besteht aus persönlichen Kontakten, welche in den vergangenen beiden Jahren nur sehr eingeschränkt möglich waren“, so Jansen. Mit Idenreichtum und Kreativität hätten die Vereine diese Zeit überbrückt. Auch in diesem Jahr würden wieder 60 Vereine und Organisationen an dem Fest teilnehmen, die Zahl der Anmeldungen sei damit genauso hoch, wie vor der Pandemie.