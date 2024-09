Konzept für die Zukunft So soll der Einzelhandel in Bad Godesberg besser werden

Im Zentrum von Bad Godesberg gibt es eine Vielzahl an Gastronomie-Angeboten, Einkaufsläden, Geschäfte für Hörgeräte sowie Friseure. Ist damit die Nahversorgung der Bürger gesichert? Solche Fragen stellte sich die Stadtverwaltung und richtete sich in einer Umfrage an die Einwohner, aber auch an andere Bezirke. Im Rahmen der stadtweiten Nahversorgungsbefragung haben 141 Personen in Bad Godesberg mitgemacht. Das Planungsbüro präsentierte am Donnerstagabend auf einer Informationsveranstaltung seine Ergebnisse. Und erklärte, wie das Bonner Einzelhandels- und Zentrenkonzept (BEZK) dadurch verbessert werden soll.