Denkmalgeschütztes Ensemble So geht es mit der Bad Godesberger Stadthalle weiter

■ Ausräumen: Die Stadthalle sei nicht besenrein, sondern voll hinterlassen worden, beschrieb Axel Worm vom Amt für Wirtschaftsförderung. Geschirr und Kochtöpfe, Kühlschränke und Stühle und vieles mehr blieben vor Ort und müssen nun entfernt werden. Im ersten Schritt nahmen Denkmalschutz und Kunstmuseum das Inventar unter die Lupe. Das Ergebnis: Die Pendelleuchten, die schon im ersten Restaurant hingen, werden eingelagert, genau wie eine Kuchentheke, die Plakette des SPD-Parteiprogramms, das in der Stadthalle verabschiedet wurde, und alte Kühlschränke. Für alles andere wurden Käufer gesucht, bislang aber nicht gefunden, so Worm. Nun soll die Stadt auf Wunsch des Projektbeirates an Institutionen wie das Deutsche Rote Kreuz und Vereine herantreten und abklären, ob Kochgeschirr und Co. gebraucht werden. Was mit den runden Leuchtern aus dem Großen Saal geschieht, steht indes noch nicht fest. Diese nämlich liegen auf der Bühne des einsturzgefährdeten Raumes, der aktuell nicht betreten werden darf.