Hotel in Rüngsdorf : Sternekoch Marcus Bunzel verlässt das Rheinhotel Dreesen

Rüngsdorf Marcus Bunzel war genau ein Jahr lang Chefkoch im Restaurant Gobelin des Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg. Die Personalie hatte Fritz Dreesen öffentlich gemacht.

Am Montag zeigt das Erste den TV-Zweiteiler „Das Weiße Haus am Rhein“. Im Mittelpunkt steht das renommierte Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg. Warum Inhaber Fritz Dreesen gespannt auf die TV-Premiere ist, erzählt er im Interview.

Marcus Bunzel hat einen Michelin-Stern

„Wir freuen uns sehr, mit Marcus Bunzel einen passionierten Koch gefunden zu haben, der dank seiner internationalen Erfahrung und seiner Gastgeberqualitäten unsere Gäste mit besonderen Kreationen überrascht“, hatte Hoteldirektor Christof Keller vor einem Jahr gesagt. Der gebürtige Berliner Bunzel absolvierte seine Ausbildung in seiner Heimatstadt im Radisson. Er arbeitete auch in Island, in Frankreich, am Tegernsee und in Fulda. 2012 bis 2014 arbeitete er im Ars Vivendi in Bad Laasphe – dort wurde er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.