Vorhaben in Bad Godesberg Stiftung Denkmalschutz saniert selbst ein Denkmal

Bad Godesberg · Bei der Restaurierung von Denkmälern sind eigentlich eher Privatleute gefragt. Manchmal aber springt die Deutsche Sitftung Denkmalschutz als Sanierer ein. So aktuell in Bad Godesberg. Was steckt dahinter?

15.07.2024 , 12:00 Uhr

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz um die Vorstände Steffen Skudelny (im Bild) und Lutz Heitmüller saniert ein Denkmal in Bad Godesberg. Foto: Axel Vogel

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg