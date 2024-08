Bau des Straßentunnels vor 25 Jahren Als das verstopfte Bad Godesberg zu neuem Leben erwachte

So mancher Bad Godesberger und auch Nicht-Godesberger dürfte sich auf den mittlerweile 25 Jahre alten Aufnahmen aus dem Straßentunnel erkennen. Zahlreiche Menschen knubbelten sich in dem damals noch jungen Bauwerk; wer ganz hinten stand, konnte in der trotz Scheinwerfer düsteren Röhre Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann nur erahnen. Das war aber egal: Hauptsache dabei sein, war die Devise an diesem für den Stadtbezirk so wichtigen Tag, dem 29. August 1999.