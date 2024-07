Hindernis auf dem Radweg Stromkabel soll bald vom Godesberger Uferweg verschwinden

Bad Godesberg · Das Schiff MS Petersberg wird zurzeit mit einem oberirdischen Kabel mit Strom versorgt. Radfahrer am Uferweg in Bad Godesberg bekommen das Hindernis besonders zu spüren. Eine Lösung ist aber nun in Sicht.

10.07.2024 , 11:23 Uhr

Radfahrer bekommen das Hindernis besonders zu spüren. Foto: Benjamin Westhoff

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn