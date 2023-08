Sanierung Stromversorgung im Rüngsdorfer Schwimmbad muss erneuert werden

Aktuell sieht es so aus, als würden neben der anstehenden Erneuerung im Hauptgebäude keine weiteren Arbeiten anfallen. „Es gibt in den Bädern immer wieder Bauunterhaltungsmaßnahmen, die gemacht werden müssen“, sagt Klotz. „Hier im Rüngsi geht es aber erstmal nur um die Stromversorgung.“ Dass es in den Bad Godesberger Bädern aber immer wieder auch zu unvorhergesehenen Problemen kommen kann, zeigte sich in diesem (und auch schon im vergangenen) Jahr im Friesi. In dem Freibad an der Margaretenstraße waren wie berichtet verschiedene Baumaßnahmen nötig. Wegen Schäden an der Beckenfolie war es in der Saison 2022 komplett geschlossen, und auch in dieser lief nicht alles rund.