Nach Sturm „Zoltan“ Schock bei Anwohnern in Bad Godesberg sitzt tief

Der Schock bei den Anwohnern an der Kopernikusstraße in Pennenfeld sitzt nach wie vor tief. Denn Sturmtief Zoltan, das über Bonn hinweggezogen ist und besonders Bad Godesberg hart getroffen hat, hat einen gut 20 Meter hohen Baum in ihrer Siedlung so mitgenommen, dass er auf einige Reihenhäuser gefallen ist. Auch an der Rheinstraße können Anlieger nach wie vor nicht fassen, was passiert ist. Dort waren Dach- und Fassadenteile eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses auf die Straße gestürzt und hatten mehrere Autos beschädigt. Insgesamt verzeichnete die Bonner Feuerwehr bis in den Freitag hinein mehr als 90 Einsätze in Zusammenhang mit dem Sturmtief.