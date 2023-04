Ehemalige Residenz und Kanzlei in Bad Godesberg Südafrika verlangt mehrere Millionen Euro für Botschaftsgebäude

Mehr als 24 Jahre nach dem Regierungsumzug tut sich etwas bei den ehemaligen Botschaftsgebäuden Südafrikas in Bad Godesberg. Seit langer zeit stehen die Residenz in der Rüdigerstraße 22 und das Botschaftsgebäude Auf der Hostert 3 (auch Kanzlei genannt) leer. Immer wieder sorgten die beiden Liegenschaften für Fragen und Gerüchte. Mit einer halbseitigen Anzeige in einer großen deutschen Tageszeitung verkündet das Ministerium für Internationale Beziehungen und Zusammenarbeit der Republik Südafrika, dass beide Immobilien zum Verkauf stehen. Beide Liegenschaften befinden sich in begehrter Lage und werden in einem Bieterverfahren veräußert.