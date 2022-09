Geschwindigkeitsbegrenzung in Muffendorf und Lannesdorf : Stadt richtet Tempo 30 auf zwei Straßen in Bad Godesberg ein

Stadt richtet Tempo 30 auf zwei Straßen in Bad Godesberg ein

Geschwindigkeitsbegrenzung in Muffendorf und Lannesdorf

Bad Godesberg In Muffendorf und in Lannesdorf hat die Stadt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 hinabgesetzt. Grund dafür sind Defizite des Asphalts.

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn hat die zulässige Geschwindigkeit im Goldbergweg in Muffendorf und auf der Ließemer Straße, zwischen dem Ortsausgangsschild und der Grenze zu Wachtberg-Ließem, in Lannesdorf auf Tempo 30 reduziert. Das teilt die Stadt Bonn am Montag mit.