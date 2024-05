Autofahrer sprechen von „Abzocke“ 226,34 Euro für Parken ohne Parkscheibe in Bad Godesberg

Wer in der privaten Tiefgarage an der Friesdorfer Straße parkt, zum Beispiel die Parkzeit überschreitet oder die Parkscheibe vergisst, wird seit Anfang des Jahres zur Kasse gebeten. Wie berichtet, wurden anfangs Forderungen zwischen 121,42 Euro und 141,42 Euro verschickt, nun flatterten auch deutlich höhere Bescheide in die Briefkästen. So wie vor kurzem bei Ralf Laubenthal. 226,34 Euro würden fällig, alternativ käme eine Kulanzzahlung in Höhe von 150 Euro infrage. Eine Forderung, die laut Laubenthal jeglicher Grundlage entbehrt. Um dagegen vorzugehen, hat er daher seine Anwältin eingeschaltet.