Frau erlitt Krampfanfall : Zehnjährige rettet Mutter in Bad Godesberg das Leben

Zehnjährige rettet Mutter in Bad Godesberg das Leben

Bad Godesberg Weil ihre Mutter bewusstlos im Bett lag, hat die zehnjährige Tochter in Bad Godesberg die 112 gewählt - und ihr damit wohl das Leben gerettet. Ein Nachbar leistete Erste Hilfe.

Ein zehn Jahres altes Mädchen hat seiner Mutter nach einem Krampfanfall in Bad Godesberg das Leben gerettet. Die Tochter wählte laut Angaben der Feuerwehr am Donnerstagmorgen den Notruf und berichtete, dass ihre Mutter bewusstlos im Bett liege und nicht mehr atme.

Eine Einsatzkraft hätte die Zehnjährige am Telefon daraufhin angewiesen, bei einem Nachbarn Hilfe zu holen. Er habe sofort Erste Hilfe geleistet. Als der Rettungsdienst ankam, habe die Mutter schon wieder eigenständig geatmet. Sie wurde in eine neurologische Fachklinik gebracht.

„Das Mädchen hat am frühen Morgen vorbildlich gehandelt und durch den Anruf bei der Feuerwehr und das ruhige und besonnene Verhalten ihrer Mutter womöglich das Leben gerettet“, schrieb die Feuerwehr in einer Mitteilung am Donnerstag.