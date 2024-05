Schneller als erwartet Turnhalle Pennenfeld wird wieder geöffnet

Bad Godesberg · Die Dreifachturnhalle in Pennenfeld musste wegen eines Defekts geschlossen werden. Nun sieht es so aus, als könnte sie in Kürze wieder öffnen.

24.05.2024 , 16:51 Uhr

Die Sporthalle Pennenfeld ist aktuell noch geschlossen. Foto: Axel Vogel





Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg