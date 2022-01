Bad Godesberg : Jugendliche nach bewaffnetem Überfall auf 13-Jährigen identifiziert

Bad Godesberg Nachdem ein 13-Jähriger im November von mehreren Jugendlichen in Bad Godesberg mit einem Messer bedroht und beraubt worden war, sind nun die Tatverdächtigen gefasst. Es handelt sich um polizeibekannte Jugendliche.

Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter ermittelt, die am 13. November am Ria-Maternus-Platz in Bad Godesberg einen 13-Jährigen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben sollen. Es handelt sich um drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 18 Jahren. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei allen drei männlichen Tatverdächtigen um Jugendliche, die schon häufiger in Straftaten verwickelt waren und deshalb als polizeibekannt gelten. Sie werden nun von der Polizei „engmaschig betreut“, die Ermittlungen dauern an.