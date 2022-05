Veranstaltung in Bad Godesberg : Ukrainische Geflüchtete informieren sich über Studienangebot in der Region

Ukrainische Geflüchtete informieren sich bei Elin Petersson von der Technischen Hochschule Köln über Studienmöglichkeiten. Foto: Sebastian Flick

Bad Godesberg Hochschulen aus Bonn und der Region informierten bei einer Veranstaltung etwa 80 Ukrainerinnen und Ukrainer über Studienmöglichkeiten. Dabei wurden auch Hürden für die Geflüchteten deutlich.



Wie komplex der Einstieg ins Studium hierzulande für Geflüchtete aus der Ukraine sein kann, machte eine Infoveranstaltung in Bad Godesberg am Montag deutlich: Auch nach den umfassenden Vorträgen der örtlichen Hochschulen, hatten die etwa 80 anwesenden Schüler und Studierenden noch viele Fragen. So tummelte es sich nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung, die vom Bleibewerk Bonn – Kölner Flüchtlingsrat e.V. und der Katholischen Flüchtlingshilfe Bad Godesberg organisiert wurde, an den Infoständen.

Zunächst hatten im großen Saal der Kirche St. Marien Vertreter der Uni Bonn, der Uni Köln, der Technischen Hochschule Köln und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg einen umfangreichen Überblick über Perspektiven eines Hochschulstudiums in Bonn und der Region gegeben. Die Vorträge wurden auf Englisch gehalten und ins Ukrainische übersetzt.

Studierende und Schulabsolventen erfuhren dabei zum Beispiel, wie man sich hilfreiche Tipps von der Zentralen Studienberatung holt oder was es mit der Hochschulzugangsberechtigung auf sich hat. Außerdem gab es Informationen über Sprachkurse, Lerncafés und Studenteninitiativen, die Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen.

Schulabgänger aus der Ukraine sind jünger

Mykhaito Linetskyi war gerade mit der Schule fertig geworden, bevor er nach Deutschland flüchtete. „Jetzt möchte ich Medizin studieren“, erklärt der 16-Jährige. Denys Bilerskyi hat noch keinen Schulabschluss, denkt aber schon über ein Medizin-Studium nach. „Ich gehe jetzt hier in Bonn zur Schule und möchte schon mal wissen, wie ich einen Studienplatz bekomme“, sagt der 16-Jährige. Da sich das ukrainische und das deutsche Schulsystem stark unterscheiden, sind Schulabgänger in der Ukraine jünger. Sie sind im Schnitt 17 Jahre alt.

Studierende aus der Ukraine müssen mindestens ein Jahr lang erfolgreich an einer Uni in ihrem Heimatland studiert haben, um ihren Studiengang an einer deutschen Hochschule fortzusetzen. Nur, wenn sie dies nachweisen können, ist die Fortsetzung des Studiengangs möglich. Haben sie bisher weniger als ein Jahr studiert oder die Schule noch nicht ganz abgeschlossen, müssen sie zunächst ein Studienkolleg besuchen.

Studentin muss wegen Dokumenten in die Ukraine zurück

Oksana Oksinkovska (23) hatte vor ihrer Flucht nach Deutschland schon sechs Jahre Architektur studiert und bereits ihren Master-Abschluss in der Tasche. Sie würde gerne ihr Studium in Bonn sofort fortsetzen, aber es gibt eine große Hürde: „Wir mussten das Land schnell verlassen. So konnte ich meine Studiendokumente nicht mehr mitnehmen“, berichtet sie. Nun bleibt der 23-Jährigen nichts anders übrig, als ins Krisengebiet zurückzukehren. „Ich muss die Dokumente persönlich holen wegen der Unterschrift“, sagt sie. Danach wolle sie einen Integrationskurs besuchen, um so schnell wie möglich Deutsch zu lernen, erzählt die junge Frau. Ohne Deutschkenntnisse können beispielsweise an der Uni Bonn keine Bachelor-Studiengänge belegt werden. Einige Master-Studiengänge werden hingegen auch auf Englisch angeboten.