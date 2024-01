Hindernis in Mehlem Umgestürzter Baum versperrt Radweg in Bad Godesberg

Freie Fahrt für Radler am Rheinufer? An einer Stelle ist das schon länger nicht mehr möglich. Denn Sturmtief Zoltan hatte am 21. Dezember einen großen Baum unweit der Mehlemer Fähre umgerissen. Er stand etwa 300 Meter nördlich der Austraße und fiel in Richtung Rhein.