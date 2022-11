Brunnenallee in Alt-Godesberg : Unbekannter bricht in Bürogebäude ein und bedroht Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Einbrecher. (Symbolfoto) Foto: DPA (Symbolfoto)

Bad Godesberg Ein Einbrecher ist am Montagabend in ein Bürogebäude in Alt-Godesberg eingebrochen und hat anschließend einen Zeugen bedroht. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Fahndung.



Ein unbekannter Mann ist am Montagabend in ein Bürogebäude auf der Brunnenallee in Alt-Godesberg eingebrochen und hat einen Zeugen mit einem Messer bedroht.

Der Einbrecher hatte nach Angaben der Polizei zum Einstieg ein Fenster aufgehebelt auf kletterte gegen 20.55 Uhr wieder aus dem Fenster des Bürogebäudes heraus. Dadurch löste er die Alarmanlage aus, sodass ein Augenzeuge auf die Tat aufmerksam wurde. Dieser sprach den Verdächtigen an, der den Zeugen daraufhin mit einem Messer bedrohte und anschließend flüchte.

Ob der Einbrecher etwas aus dem Gebäude entwendete, ist noch unklar, berichtet die Polizei. Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß sein und einen dunklen Dreitagebart tragen. Zum Tatzeitpunkt soll er eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke mit Fellkragen und schwarze Handschuhe getragen haben sowie eine rote Tüte mit sich geführt haben.

Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

(ga)