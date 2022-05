Unfall auf der Godesberger Straße : Autofahrer prallt in Bad Godesberg gegen Straßenlaterne

Autofahrer prallt in Bad Godesberg gegen Straßenlaterne

Ein Autofahrer hat auf der Godesberger Allee in Bad Godesberg eine Laterne umgefahren. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Auf der Godesberger Straße in Bonn kam es am Donnerstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Autofahrer hatte dort bei einem Unfall eine Laterne umgefahren.

Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Godesberger Straße in Bad Godesberg gegen eine Straßenlaterne geprallt und verletzte sich dabei. Auf der Straße kam es bis zum frühen Abend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer stadtauswärts in Höhe eines dortigen Autozentrums unterwegs, als diesem schwarz vor Augen wurde, er auf die Gegenfahrbahn geriet und dort gegen die Laterne fuhr. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Stadtwerke Bonn sicherten die Laterne. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall involviert.