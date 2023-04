Unterkunft für Geflüchtete in Bad Godesberg Bezirksregierung will Landesunterkunft in Bonn um 130 Plätze erweitern

Die Bezirksregierung Köln will die Kapazitäten in ihrer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an der Deutschherrenstraße von 330 auf 460 Plätze erhöhen. Seit 2014 werden die Bürogebäude des ehemaligen Landesvermessungsamts vom Land NRW als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt. Das Presseamt der Stadt Bonn teilte auf Anfrage mit, dass die Ausweitung frühestens zum 1. Mai umgesetzt werden soll und verwies für weitere Fragen an die Bezirksregierung.