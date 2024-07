Michaelschule in Bad Godesberg Verein möchte marode Turnhalle übernehmen - darf aber nicht

Schon länger wird darüber diskutiert, die Turnhalle 2 der ehemaligen Michaelschule umfassend zu sanieren. Bis es soweit ist, wird sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nachmittags fast ausschließlich von der Badmintonabteilung der DJK BW Friesdorf genutzt. Die Sportler, so beschreibt Abteilungsleiter Michael Anhäuser, fühlen sich in der Halle wohl, obwohl diese schon sichtlich in die Jahre gekommen ist. Daher wolle man gerne anpacken, und kleinere Schönheitsreparaturen nicht der Stadt überlassen, sondern selbst Hand anlegen. Das aber ist nicht so einfach, wie es klingt. Denn um putzen, streichen oder ausbessern zu dürfen, müsste die Badmintonabteilung die Betriebsführerschaft für die Halle übernehmen. Doch genau dieses Ansinnen lehnt das Städtische Gebäudemanagement ab.