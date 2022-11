Brand in Pennenfeld : Personen waren in der Wohnung eingeschlossen

Großeinsatz in Sankt Augustin-Mülldorf : Acht Verletzte bei Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus Die Feuerwehr ist am Freitag zu einem Einsatz an die Ankerstraße in Sankt Augustin-Mülldorf ausgerückt. Ein Zimmer in einem Mehrfamilienhaus ist dort ausgebrannt, das Haus musste evakuiert werden.