Einbruchsversuch in Bad Godesberg Einbrecher schlagen Fensterscheibe von Arztpraxis ein

Bad Godesberg · Zwei Männer haben am frühen Mittwochmorgen versucht, in eine Arztpraxis in Bad Godesberg einzubrechen. Beide Verdächtigen wurden von der Polizei vorläufig festgenommen.

12.04.2023, 13:07 Uhr

Zwei Männer versuchten, in eine Arztpraxis an der Plittersdorfer Straße in Bad Godesberg einzubrechen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein





Am Mittwochmorgen gegen 4.00 Uhr haben zwei Männer versucht, in eine Arztpraxis im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses an der Plittersdorfer Straße im Bad Godesberger Villenviertel einzubrechen. Die Täter stellten sich als Einstiegshilfe zwei Plastikkanister und eine Mülltonne bereit und schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Der Hauseigentümer wurde durch das laute Geräusch jedoch geweckt und verständigte die Polizei, noch bevor die beiden Täter die Praxis betreten konnten. Die alarmierten Beamten der Wache Bad Godesberg nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 37 und 43 Jahren in der Nähe fest. Die beiden Männer führten in einer Tasche Einbruchswerkzeug mit.

(ga)