Schwere Verletzungen : Vierjähriger wird in Bad Godesberg von Auto erfasst

Bonn In Bad Godesberg ist ein kleiner Junge von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Auch in Poppelsdorf wurde eine Fußgängerin beim Überqueren einer Straße verletzt, weil ein Autofahrer trotz roter Ampel weiterfuhr.

Ein vierjähriger Junge ist auf der Elsässer Straße in Bad Godesberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Krankenwagen brachte das Kleinkind stationär in ein Krankenhaus, berichtete die Polizei am Dienstag. Demnach ging der Junge am Montag an der Hand seiner Großmutter auf einem Fußgängerweg entlang. Plötzlich habe er sich losgerissen und sei auf die Fahrbahn gelaufen. Dort erfasste eine 73-Jährige mit ihrem Auto das Kind.