Bad Godesberg und Wachtberg Evangelische Kirchengemeinden stellen auf Naturstrom um

Auf dem Dach der Pauluskirche in Friesdorf sollen in diesem Jahr 160 Solarmodule auf 400 Quadratmetern Fläche Strom produzieren. Das himmlische Kraftwerk, so nennen es die Mitglieder der Evangelischen Thomas-Kirchengemeinde Godesberg, wurde dort vor einem Jahr installiert. In Betrieb gegangen ist es seitdem aber nicht. „Wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Die Anlange ist noch nicht an das Netz angeschlossen“, sagt Annette Emminger, Umweltbeauftragte der Gemeinde in Friesdorf. Lieferengpässe und die Änderung des GEG-Gesetzes hätten zur Verzögerung beigetragen.