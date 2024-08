Bad Godesberg Städtepartnerschaften waren ein Neuanfang - und heute?

Wie Ursula Cremer an der Seite ihrer Eltern den Beginn der Godesberger Städtepartnerschaften erlebt hat? „Es war ein Neuanfang. Es war einfach erstaunlich für uns, gute Kontakte zu unseren Nachbarn knüpfen zu können“, antwortet die heute 76-Jährige. Cremer war Tochter des von 1948 bis 1959 amtierenden Stadtdirektors Josef Herrmanns im damals noch selbstständigen Bad Godesberg. Sie war damit ganz nah dran an den ersten Kooperationen: Die Badestadt unterschrieb 1957 den Vertrag mit dem französischen Saint-Cloud und 1960 mit dem italienischen Frascati sowie dem britischen Windsor and Maidenhead, also mit drei Gemeinden, die ebenfalls nicht weit von ihren Hauptstädten liegen.