Bad Godesberg : Wasser für Pflanzen in Kurpark und Fußgängerzone

Wegen der Trockenheit ist ein Mitarbeiter der Stadt täglich in der City unterwegs, um dort die Blumenkübel zu wässern. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Auch in Bad Godesberg sorgen Mitarbeiter von Stadtgrün während des Dürresommers dafür, dass Bäume und Blumen Wasser bekommen. Einmal half sogar das Technische Hilfswerk.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Ohne zu wässern, geht es in diesem Dürresommer nicht. Daher sind die Mitarbeiter vom Amt für Umwelt und Stadtgrün auch regelmäßig in Bad Godesberg unterwegs, um Bäume und Blumen mit Wasser zu versorgen – vor allem im Kurpark und in der Fußgängerzone mit ihren Kübelpflanzen.

„In Zeiten großer Hitze und Trockenheit leidet das Stadtgrün besonders unter Wassermangel unter anderem als Folge von Grundwasserabsenkungen, Bodenverdichtungen, Bodenversiegelungen“, teilt das Presseamt der Stadt mit. „Bereits seit Mai dieses Jahres haben wie eine deutlich zu trockene Witterung“, betont Dieter Fuchs, Leiter des Bereichs Stadtgrün und des Arbeitskreises Stadtbäume der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (Galk) ist. Die derzeitige Situation gleiche dem Dürrejahr 2018.

Geholfen beim Wässern im Kurpark hatte kürzlich an einem Tag das Bonner Technische Hilfswerk (THW) um seinen Ortsbeauftragen Axel Müller-Storp: „Wir sind vom Verein Bürger Bad Godesberg angesprochen worden, der den Brunnen am Trinkpavillon säubern und daher zuvor entleeren musste“, sagt er. Statt das Wasser einfach in die Kanalisation ablaufen zu lassen, hatte das THW mit sechs Aktiven eine Saugleitung aufgebaut und so Bäume und Beete bewässert. „Damit haben wir hier alle zusammen schlimmeren Schaden bei der Vegetation verhindern und so unser kleines Paradies erhalten können“, sagte Vereinsvorsitzender Eckhard Freyer. Der Brunnen habe unbedingt gereinigt werden müssen, „weil er total verschmutzt war“.

Große Bäume sind durstig