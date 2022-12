Nikolausmarkt in Bad Godesberg : Die Weihnachtskrippe leuchtet mit moderner Technik

Bezirksbürgermeister Christoph Jansen lässt sich von Andreas Bluhm (rechts) die neue Beleuchtung der Weihnachtskrippe zeigen. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Die beliebte Krippe auf dem Nikolausmarkt in Bad Godesberg erstrahlt in einem neuen Licht: Moderne LED-Lichttechnik sorgt jetzt dafür, dass auch bei Dunkelheit jedes Detail gut sichtbar ist. Das hatte seinen Preis.



Von Maximilian Mühlens

Der Nikolausmarkt ist ohne die große Weihnachtskrippe auf dem Theaterplatz undenkbar. Generationen standen schon vor ihr und haben sich die Nase an der Scheibe platt gedrückt – zu entdecken gibt es viel. Dass diese Tradition weitergeht, ist dem Bad Godesberger Modellbauer Andreas Bluhm zu verdanken.

Er kümmert sich seit 2016 ehrenamtlich um die Dekoration und die erforderlichen Reparaturen an der Krippe. Gerade ist er an dem Burgberg der Godesburg beschäftigt – dieser muss stabilisiert werden. In diesem Jahr kann die Krippe auch mit einer neuen Technik aufwarten: Es wurde eine komplett neue LED-Lichttechnik verbaut. Nicht nur die Strahler wurden erneuert, sondern auch die Lichter, die die Häuser illuminieren.

Krippen-Häuser nun auch beleuchtet

Diese Investition konnte aus dem im vergangenen Jahr vom Rat beschlossenen Fonds für Kampagnen und Veranstaltungen zur Wiederbelebung der Bonner Stadtbezirkszentren finanziert werden. Wie das Geld verteilt wird, konnten die Mitglieder der Bezirksvertretungen entscheiden.

Am 6. Oktober 2021 hatten die Bad Godesberger Politiker beschlossen, dass für die Reparatur der Weihnachtskrippe 1000 Euro bereitgestellt werden. Die Krippe wurde dabei als „zentraler und identitätsstiftender Baustein“ bezeichnet. Von dem Geld wurde die dringend benötigte Beleuchtung angeschafft. Beträge, die darüber hinaus für die Reparatur der Krippe anfallen, werden aus dem Budget der Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg finanziert.

Diese ist es auch, die den jährlichen Auf- und Abbau organisiert. Bei einem Termin vor Ort konnte sich auch Bezirksbürgermeister Christoph Jansen (CDU) von der neuen Technik überzeugen. Natürlich musste auch er eine versteckte gelbe Quietschente in der detailverliebten Krippenlandschaft finden – die Suche nach dieser wird langsam zur Tradition. Bis Jansen sie gefunden hatte, verging ein wenig Zeit. Wie bei der Krippe, hat sich Bluhm auch bei dem Versteck viel Mühe gegeben.

LED-Beleuchtung auch beim Nikolausmarkt

Was den Energieverbrauch angeht, geht der Nikolausmarkt mit gutem Beispiel voran. Denn erst im vergangenen Jahr konnte das Bad Godesberg Stadtmarketing als Veranstalter die neue LED-Beleuchtung in Betrieb nehmen.14.000 Euro hatte die Investition gekostet, die Mittel dafür wurden damals durch einen Beschluss der Bezirksvertretung bereitgestellt.

In diesem Jahr gibt es in der City allerdings weniger Beleuchtung als in den Vorjahren. In der Koblenzer Straße habe man auf diese komplett verzichtet. Die Realisierung der Beleuchtung fuße vor allem auf der Unterstützung der Geschäftsleute und Mitglieder des Stadtmarketings, so Marktleiter Konrad Pyc.