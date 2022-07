Baustelle in Bad Godesberg : Wie Anwohner die Vollsperrung an der Ubierstraße sehen

Die Ubierstraße ist ab der Kreuzung zur Rheinallee in nördliche Richtung seit mehr als einer Woche komplett gesperrt. Foto: Alexander Barth

Bad Godesberg Die vorübergehende Vollsperrung der Kreuzung Ubierstraße ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Während Anwohner abends derzeit öfter die Fenster offen lassen können, ärgern sich Anwohner in den Ausweichstraßen über mehr Verkehr.



Von Alexander Barth

Hektisches Umsehen, dann ein eiliger Richtungswechsel. Abbiegen statt geradeaus fahren. Dieses Szenario bietet sich in diesen Tagen ständig auf der Ubierstraße. Ab der Kreuzung Rheinallee ist die ansonsten viel befahrene Route in nördlicher Richtung seit mehr als einer Woche komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt, lediglich Anwohner oder Berufstätige können ihre gewohnten Ziele von der Denglerstraße aus erreichen. Auch aus der Gegenrichtung im Bereich um die Einmündungen Simrockallee/Am Arndtplatz sind Verkehrsteilnehmer zum Abbiegen gezwungen. Aus Richtung Denglerstraße ist die Ubierstraße immerhin als Einbahnstraße zu befahren.

Die Stadt lässt seit Herbst 2021 in der Straße die Kanäle erneuern. Die Stadtwerke Bonn (SWB) überholen Wasser- und Stromleitungen. Im letzten Schritt wird die Fahrbahn komplett erneuert. Ein Ortsbesuch ergibt: Während die Menschen in der teilweise „stillgelegten“ Ubierstraße abends derzeit öfter die Fenster offen lassen, ärgern sich Anwohner in den Ausweichstraßen über mehr Verkehr. Überhaupt sorgen die diversen Umleitungen für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf ansonsten ruhigen Nebenstrecken (der GA berichtete).

Fahrer stranden vor den rot-weißen Absperrbaken

Fast im Sekundentakt strandet an diesem Dienstagmittag ein Auto vor den rot-weißen Absperrbaken. Die Realität sieht Abbiegen vor. Statt Geradeaus-Fahrt muss das Villenviertel angesteuert werden. Ortskundige und Vielfahrer hatten bereits einige Tage Zeit, um sich an die veränderte Situation zu gewöhnen. Schwieriger haben es etwa „Erstbesucher“ wie der Mann am Steuer eines Lieferwagens, der die veränderte Situation durch das geöffnete Seitenfenster laut schimpfend quittiert und in die Rheinallee abbiegt.

Ein Mitarbeiter eines Krankenfahrtdienstes wählt in diesen Tagen ausnahmsweise den Weg über die Denglerstraße: „Normalerweise komme ich aus einer anderen Richtung, wenn ich in die Ubierstraße will. Muss ich halt einen Umweg machen.“ Noch entspannter sieht das eine ältere Radfahrerin: „Sehr angenehm, ich bin noch nie so unbedrängt auf der Ubierstraße gefahren“, sagt die Frau, ehe sie ihr Rad an der Baustelle im Kreuzungsbereich vorbeischiebt. Nach dem Ende der Baustelle will sie wieder durchs Villenviertel radeln.

„Deutlich ruhiger als sonst“

Auf dem derzeit nahezu stillgelegten Teil der Ubierstraße zwischen den Kreuzungen Rheinallee und Denglerstraße lässt ein junger Mann sein Kind aktuell etwas entspannter als gewohnt auf dem Bürgersteig spielen. „Es ist deutlich ruhiger als sonst, vor allem außerhalb der Arbeitszeiten auf der Baustelle. Wir können abends und nachts die Fenster offenlassen, das geht sonst nicht.“