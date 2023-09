Seltenes Instrument im Kurpark Wirbel um Carillon-Sanierung

Dass das überhaupt möglich ist, ist der Kurfürstenquelle zu verdanken. Früher wurde die Pumpe mit Strom aus dem Kurfürstenbad gespeist, seit gut einem Jahr erhält sie diesen aus dem Trinkpavillon. Davon zeugt das hohe Gerüst samt darüber laufendem Kabel, das seitdem in unmittelbarer Nähe des Gebäudes steht. Bald aber wird es Geschichte sein. Denn am 10. Oktober beginnen die Tiefbauarbeiten, um „eine dauerhafte Stromversorgung für die Pumpe herzustellen“, beschreibt Isabel Klotz vom städtischen Presseamt. Im Wendehammer am Kurpark wird ein Hausanschluss für sie gelegt, über einen Nebenarm wird das Carillon versorgt.