Großes Polizeiaufgebot Augenzeugin berichtet von Angriff auf 21-Jährigen in Bad Godesberg

Bad Godesberg · Unbekannte haben am Mittwochnachmittag einen 21-Jährigen in Bad Godesberg mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Augenzeugen berichten, was sie gesehen haben.

17.01.2024 , 18:00 Uhr

Vor dem Friseurladen Am Fronhof wurde das Opfer von Rettungssanitätern versorgt. Foto: Richard Bongartz

Um 14.15 Uhr ging der Notruf ein: Ein Passant meldete eine schwer verletzte Person vor einem Geschäft an der Straße Am Fronhof. Die Rettungskräfte, die kurze Zeit später vor Ort eintrafen, versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Dort musste das Opfer operiert werden.