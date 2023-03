Razzia in Bad Godesberg : Zoll findet 300 Kilogramm illegalen Tabak in Shisha-Bar

Der Zoll Köln führte am Freitagabend eine groß angelegte Razzia in mehreren Shisha-Bars in Bad Godesberg durch. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Am Freitagabend hat der Zoll in Bad Godesberg eine Razzia in mehreren Shisha-Bars durchgeführt und wurde fündig.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz vor 19 Uhr startete am Freitagabend der Zoll Köln eine groß angelegte Razzia in mehreren Shisha-Bars in Bad Godesberg. Laut Zollsprecher Jens Ahland sind rund 100 Kräfte im Bonner Stadtbezirk im Einsatz, um Kontrollen in vier Bars durchzuführen. Die Beamten suchen vor allem nach nicht angemeldeten Mitarbeitern, unverzolltem Tabak sowie nicht eingehaltenen Sicherheitsstandards wie das Fehlen von Kohlenmonoxid-Meldern.

Wie der Sprecher dem GA vor Ort mitteilte sei man bereits fündig geworden. In einer Garage hinter der Shisha-Bar „Diamonds“ in der Friesdorfer Straße lagerten laut Zollangaben rund 300 Kilogramm unverzollter Tabak. Die Beamten haben ihn sichergestellt. Der Zoll Köln geht davon aus, dass es sich hierbei nicht nur um ein illegales Lager für das „Diamonds“ handele, sondern dass dieses Garagenlager zur Verteilung des Tabak in ganz Godesberg genutzt werde.

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel zurück

weiter

Die Razzia dauert noch an. Mit der Drogen-Razzia Anfang Februar in Bonn habe diese Maßnahme laut Zoll-Sprecher Ahland nichts zu tun und sei davon komplett unabhängig zu sehen.

(ga)