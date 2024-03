Müllplatz an der Weststraße Zu Besuch bei der Verwertungsanlage Bad Godesberg

Frühjahrsputz im Taubenschlag: Josef Schallenberg aus Lannesdorf bereitet in diesen Tagen die Container seiner Brieftauben für die kommende Saison vor. Es wird gekehrt, repariert und „ich tausche natürlich die Wellpappe aus, die ich auf dem Boden verlegt habe, damit der Taubenschlag sauber bleibt“, sagt der Senior. Gestern hat er die Kartonage aus der Voliere herausgeholt und sie auf den Anhänger an seinem Pkw verladen. Heute fährt er damit die Rampe am Wertstoffhof von Bonnorange an der Weststraße hoch. Ein kurzer Blick der Mitarbeiter am Eingang, schon steuert Schallenberg die große Sammelbox für Papier und Pappe an. „Das ist für mich sehr bequem“, sagt Schallenberg und beginnt mit dem Ausladen. „Hätte ich die Pappe in einen der blauen Sammelcontainer an der Straße gesteckt, hätte ich wahrscheinlich sehr viele vollstopfen müssen. Für andere wäre dann kein Platz mehr gewesen.“ Aber so fährt er mit seinem Fahrzeug einfach vor.