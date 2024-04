Berge von Kartons und Kisten in Bad Godesberg Zugemüllte Container am Rüngsdorfer Friedhof sorgen für Kritik

Wer am Mittwoch sein Altpapier in den dafür vorgesehenen Containern von Bonnorange am Rüngsdorfer Friedhof entsorgen wollte, hatte schlechte Karten. Nicht nur, dass die Container randvoll waren - man konnte sie überhaupt nicht mehr erreichen: Regelrechte Berge an Kartons, Kisten, aber auch anderen Unrat wie prallgefüllte Müllsäcke und Plastikkanister hatten Unbelehrbare einfach vor den Container entsorgt. Über die wilde Müllhalde am Friedhof rümpften auch mehrere Passanten die Nasen: „Das geht gar nicht“, zeigte sich eine Rüngsdorferin erbost: „Ich frage mich manchmal einfach nur noch, was manche Leute im Kopf haben.“ Eine andere Frau, die gerade Altglas entsorgte, fragt sich, ob sich nicht Abhilfe durch das Aufstellen zusätzlicher Altpapier-Container schaffen ließe.