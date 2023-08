Bad Godesberger City Die „Weihnachtliche Nachlese“ soll den Nikolausmarkt verlängern

Geht es nach dem Bad Godesberg Stadtmarketing, soll sich genau das noch in diesem Jahr ändern. Das Stadtmarketing richtet bereits den Nikolausmarkt aus und möchte diesen in Teilen in die Verlängerung schicken, wie Konrad Pyc, der für den Nikolausmarkt beim Stadtmarketing verantwortlich zeichnet, erklärt. Die Veranstaltung soll vom 26. bis 31. Dezember im Bereich Am Fronhof stattfinden. Das Stadtmarketing bezeichnet den kleinen Markt als „Weihnachtliche Nachlese“. Imbissbuden, Glühweinstände und auch ein Karussell sollen den Bad Godesbergern dann die Wartezeit auf Silvester verkürzen.