Arbeiten in Bad Godesberg : Zwei Bahnübergänge bleiben bis Oktober gesperrt

Kapellenweg und Annaberger Straße : FDP will Schutzdächer an Bahnübergängen in Bad Godesberg Am Bahnübergang Kapellenweg sind die Wartezeiten für Fußgänger und Radfahrer mitunter sehr lange. Die FDP hat deshalb Schutzdächer vorgeschlagen, die vor Regen und Sonne schützen sollen.